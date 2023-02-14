Военный эксперт Кнутов: «Неопознанные шары над США - это возможная подготовка к войне»

Аргументы Недели → Политика 13+

14 февраля 2023, 14:14 Антон Николаев,

Юрий Кнутов считает, что шары над Америкой - это сигнал возможной войны между США и Китаем. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«В последнее время США начали запускать шары в Китай для разведки ПВО, чтобы выявить эффективность и возможности. Происходит эскалация со стороны Китая и США. Я не думаю, что она может привести к конфликту, но это говорит о подготовке к военному конфликту. Был приказ одного генерала ВВС США о том, что Америка должна готовиться к войне с Китаем в 2025 году. Один из адмиралов ВМС США написал, что война начнется в 2027 году. В связи с подготовкой к этому возможному конфликту происходит активизация разведывательной деятельности со стороны Китая, а также США. Россия тут вообще ни при чем. Это личное пожелание Столтенберг и других американских генералов. Единственное, что может быть, если только Китай делится с нами разведывательной информацией, но я в этом сомневаюсь».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что неопознанные шары над США — это проявление активизации разведки Китая и России.