Разведка Норвегии заявила, что ВС РФ разместили ядерное вооружение на подлодках и кораблях Северного флота

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14 февраля 2023, 11:48

Фото: Минобороны РФ

В докладе норвежской разведки «Фокус 2023» сказано, что Россия расположила часть ядерного вооружения на кораблях и подводных лодках Северного флота. Доклад в целом освещает угрозы нацбезопасности Норвегии, но во многом направлен на анализ военного потенциала России.

В неё сообщается о серьезной угрозе российского тактического ядерного вооружения, которое может быть применено по нескольким сценариям с участием стран НАТО.

Ранее журналист Сеймур Херш информировал, что взрывчатку под газопроводы «Северного потока» летом прошлого года под прикрытием маневров Североатлантического альянса заложили водолазы США, а активировали бомбу представители норвежской стороны.