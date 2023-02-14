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Разведка Норвегии заявила, что ВС РФ разместили ядерное вооружение на подлодках и кораблях Северного флота

, 11:48

Разведка Норвегии заявила, что ВС РФ разместили ядерное вооружение на подлодках и кораблях Северного флота
Фото: Минобороны РФ

В докладе норвежской разведки «Фокус 2023» сказано, что Россия расположила часть ядерного вооружения на кораблях и подводных лодках Северного флота. Доклад в целом освещает угрозы нацбезопасности Норвегии, но во многом направлен на анализ военного потенциала России.

В неё сообщается о серьезной угрозе российского тактического ядерного вооружения, которое может быть применено по нескольким сценариям с участием стран НАТО.  

Ранее журналист Сеймур Херш информировал, что взрывчатку под газопроводы «Северного потока» летом прошлого года под прикрытием маневров Североатлантического альянса заложили водолазы США, а активировали бомбу представители норвежской стороны. 

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