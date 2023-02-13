Российский военный сообщил, что ВСУ под Угледаром выслеживают медиков с коптеров и наводят по ним удары минометов

Специалисты Передвижной медицинской группы Медицинского отряда специального назначения ВС РФ сообщили, что ВСУ выслеживают российских военных врачей с коптеров и наводят по ним удары польских минометов.
Военврач с позывным "Док" сообщил, что возникает ощущение, что украинские войска под Угледаром рассматривают медиков как приоритетную цель, поскольку огонь наводится сначала по ним.
Боец ВС РФ, который сейчас проходит лечение в госпитале, заявил, что последние восемь дней его эвакуационную группу регулярно обстреливают Вооруженные силы Украины посредством бесшумных мин-"полячек". Командир передвижной медгруппы с позывным "Тренер" в свою очередь уточнил, что речь идет о беззвучном боеприпасе.