В МИД Франции призвали граждан страны немедленно покинуть Белоруссию из-за спецоперации РФ на Украине

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13 февраля 2023, 18:12 Источник: РИА "Новости"

флаг Франции, unsplash.com/photos/cE1ObffUthE

Министерство иностранных дел Франции в понедельник, 13 февраля, призвало граждан страны, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть республику в связи с боевыми действиями на Украине.

В МИД Франции отметили, что в контексте спецоперации России на Украине, а также закрытия воздушного пространства Белоруссии любые поездки на территорию республики строго не рекомендованы.

Французским гражданам, которые уже находятся на белорусской территории предлагается как можно скорее покинуть страну по автодорогам, проходящим через Литву, Латвию или Польшу.