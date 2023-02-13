Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов быть частью переговорных решений по Украине

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13 февраля 2023, 18:00 Источник: РИА "Новости"

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции накануне заседания глав минобороны стран-членов блока заявил, что НАТО может быть частью переговорных решений по Украине.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что не будет рассуждать, какие именно рамки могут принимать эти переговорные решения, однако международные договоренности, в которых союзники по Североатлантическому альянсу предоставят какие-либо гарантии, являются абсолютно возможными.

Напомним, генеральный секретарь НАТО в рамках пресс-конференции, которая состоялась днем в понедельник, 13 февраля, назвал текущий этап конфликта вокруг Украины гонкой логистики.