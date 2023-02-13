Глава МИД Австрии Шалленберг: Россия останется частью Европы и ее культуры

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13 февраля 2023, 13:54 Источник: Washington Post

Александер Шалленберг, Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

Европе не должна разрушать платформы, которые могут пригодиться для ведения диалога с Россией. Так считает глава австрийского МИД Александер Шалленберг.

«Если мы чему-то и научились после 24 февраля, так это принятие желаемого за действительное», - поделился министр с газетой Washington Post. Шалленберг подчеркнул, что это далеко не лучший способ ведения политики.

По его словам, Россия останется частью Европы и частью европейской культуры ввиду географических и исторических особенностей. Шалленберг отметил, что европейские страны не должны «самовольно» разрушать платформы, которые смогут понадобиться для ведения диалога с Москвой.

Ранее Шалленберг заявил о невозможности игнорировать Россию несмотря на отсутствие пересечений с ней.