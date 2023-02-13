Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

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13 февраля 2023, 10:43 Источник: РИА Новости

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из РСЗО. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (Представительство ДНР в СЦКК)в Telegram-канале ведомства.



В 10:04 украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпущено 20 ракет из РСЗО, обстрел велся со стороны села Тоненькое.



