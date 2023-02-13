Глава Минобороны Польши Блащак заявил, что Украина выдержит долгий конфликт только при поддержке Запада

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13 февраля 2023, 11:01

глава МО Польши Мариуш Блащак, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

В эфире телеканала Polsat вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сказал, что завязавшийся надолго конфликт Украина выдержит в зависимости от помощи Запада.

Блащак сообщил, что всё сводится к затяжному, продолжительному конфликту и сможет ли выдержать его Украина зависит только от поддержки западных стран.

Министр также отметил самые важные цели – поддержка Украины и развитие польской армии.

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, если НАТО, Евросоюз и США окажут поддержку Украине, то Россия должна проиграть. Он выразил уверенность в том, что «мир будет един» и останется на стороне Киева.