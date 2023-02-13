Сенатор Джабаров предположил, что капитуляция Киева может стать тем «великим событием», о котором говорят в Украине

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13 февраля 2023, 10:46 Источник: РИА Новости

сенатор Владимир Джабаров, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров сообщил РИА Новости, что капитуляция Киева возможно станет «великим событием», о котором заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Джабаров сказал, что давно не верит необоснованным заявлениям украинских политиков, но предположил, что Кулеба в своих словах о великом событии завуалировал капитуляцию Киева. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно анонсировал 23 и 24 февраля «великие события» для России, которые «она запомнит».

Сенатор порекомендовал относиться к подобной информации спокойно и не отвлекаться от своих занятий.

Ранее Джабаров высказал своё мнение о том, что к подрыву «Северных потоков» причастна одна или несколько стран НАТО.