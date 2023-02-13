Сенатор Джабаров предположил, что капитуляция Киева может стать тем «великим событием», о котором говорят в Украине

Первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров сообщил РИА Новости, что капитуляция Киева возможно станет «великим событием», о котором заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Джабаров сказал, что давно не верит необоснованным заявлениям украинских политиков, но предположил, что Кулеба в своих словах о великом событии завуалировал капитуляцию Киева. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба недавно анонсировал 23 и 24 февраля «великие события» для России, которые «она запомнит».
Сенатор порекомендовал относиться к подобной информации спокойно и не отвлекаться от своих занятий.
Ранее Джабаров высказал своё мнение о том, что к подрыву «Северных потоков» причастна одна или несколько стран НАТО.