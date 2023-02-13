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Владимир Рогов: В Энергодаре обнаружен схрон с оружием и боеприпасами

, 10:22 Источник: РБК

В Энергодаре Запорожской области обнаружен схрон с оружием. Об этом сообщил в своем телегам-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В сообщении говорится, что полицейские Запорожской области совместно с бойцами Росгвардии обнаружили крупный схрон с оружием и боеприпасами «в одном из гаражных кооперативов города Энергодара», расположенного недалеко от Запорожской АЭС.

По словам Владимира Рогова, «в шкафах и яме гаража найдены три автомата Калашникова, четыре гранаты Ф-1, почти 1,5 тыс. патронов калибра 5,45 мм и форму Вооруженных сил Украины», «все обнаруженное изъято и направлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела».

По данным следствия, гараж принадлежит ветерану украинской АТО, который находится на территории, подконтрольной Киеву.

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