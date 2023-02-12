Захарова поинтересовалась, когда соберется экстренный саммит НАТО для анализа выводов Херша, обвинившего Вашингтон в подрыве СП

Аргументы Недели → Политика 13+

12 февраля 2023, 08:06

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Пресс-секретарь российского министерства иностранных дел Мария Захарова поинтересовалась, когда соберется экстренный саммит Североатлантического альянса для анализа выводов журналиста Сеймура Херша, который обвинил Соединенные Штаты в подрыве газопроводов «Северный поток». Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале отечественного дипломата.

«Где натовские специалисты по новичкам и дохлым уткам, которые раз в год регулярно выдвигали абсурдные обвинения на пустом месте, заявляя, что у них хайли-лайкли есть факты?» — сыронизировала Захарова.

По словам спикера внешнеполитического ведомства, эксперты, представляющие альянс, «никогда никаких фактов никому не предъявляли».

«Тут фактов хоть отбавляй: взрыв трубопровода, наличие мотива, косвенные улики, добытые журналистами. Так когда же соберется экстренный саммит НАТО для разбора ситуации?» — добавила автор поста.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, парламентарий Алексей Пушков высказал мнение, согласно которому расследование Херша о подрыве американской стороной «Северных потоков» станет еще одним мощным ударом по международной репутации Вашингтона.