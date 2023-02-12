Официальный представитель НАТО Лунгеску: генсек Столтенберг не собирается продлевать срок своих полномочий, истекающий в сентябре

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12 февраля 2023, 06:59

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Yoshio Tsunoda / globallookpress.com

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, не собирается продлевать срок своих полномочий, истекающий в сентябре. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель военно-политического блока Оана Лунгеску, пишет Telegram-канал ТАСС.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг не намерен продлевать срок своих полномочий, который истекает в сентябре этого года. Об этом заявила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску агентству DPA», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что Столтенберг находится на должности генсека почти девять лет. За данный период времени он уже три раза продлевал срок своих полномочий.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, член Совета Федерации Андрей Климов высказал мнение о том, что НАТО мыслит тотальную победу над Россией как ее полное уничтожение в качестве единого и независимого государства.