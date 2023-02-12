Чиновники британской оборонной промышленности ведут переговоры с Киевом по производству своего оружия на Украине

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12 февраля 2023, 07:00 Источник: Свободная Пресса

Axel Heimken / globallookpress.com

Высокопоставленные чиновники британской оборонной промышленности обсуждают с властями Киева возможности производства своего вооружения на территории Украины. Об этом со ссылкой на газету Telegraph сообщает интернет-издание «Свободная Пресса».

Согласно полученной информации, Великобритания рассматривает возможности производства своего оружия на Украине, что будет соответствовать плану по углублению связей страны с Североатлантическим альянсом.

Также отмечается, что не только британские, но и другие европейские оборонные компании ведут переговоры с Киевом.