Чиновники британской оборонной промышленности ведут переговоры с Киевом по производству своего оружия на Украине

Высокопоставленные чиновники британской оборонной промышленности обсуждают с властями Киева возможности производства своего вооружения на территории Украины. Об этом со ссылкой на газету Telegraph сообщает интернет-издание «Свободная Пресса».
Согласно полученной информации, Великобритания рассматривает возможности производства своего оружия на Украине, что будет соответствовать плану по углублению связей страны с Североатлантическим альянсом.
Также отмечается, что не только британские, но и другие европейские оборонные компании ведут переговоры с Киевом.