Депутат Хамзаев: необходимо ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России и СССР

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12 февраля 2023, 06:00 Источник: Свободная Пресса

Kalashnikov Media / globallookpress.com

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев предложил на законодательном уровне ввести уголовную ответственность за оскорбление Героев России.

Согласно информации, которую передает интернет-издание «Свободная Пресса», Хамзаев предлагает проработать закон о введении уголовной ответственности за публичное оскорбление Героев Советского Союза и России.

Как добавил парламентарий, общество и государство должны защитить защитников страны, ведь у них порой нет возможностей и времени отвечать на оскорбления в свой адрес.