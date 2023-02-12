Собянин: в Москве увеличилось количество малых и средних предприятий

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12 февраля 2023, 03:28 Источник: Агентство Бизнес Новостей

Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В столице России за 2022 год был зафиксирован рост количества малых и средних предприятий на 7%. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно словам политика, которые приводит Агентство Бизнес Новостей, увеличение количества предприятий было отмечено в ключевых для развития города сферах, а именно: производстве, научных разработках, связи и IT-технологиях.

Как отметил Собянин, власти столицы организуют для владельцев малых и средних бизнесов консультации, оказывают помощь в получении кредитов и льготной ставки в первый год работы компаний.