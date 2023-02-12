Политолог Марков: ВС России сменили тактику в зоне проведения СВО

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12 февраля 2023, 02:37 Источник: URA.RU

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Вооруженные силы Российской Федерации сменили тактику в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом во время беседы с интернет-изданием URA.RU рассказал кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков.

Согласно словам эксперта, раньше российские войска делали ставку на захват территорий, их сохранение и оборонительные бои. Теперь же, по мнению специалиста, тактика сменилась на уничтожении украинской армии, как это было в Северодонецке и Лисичанске.

Как отметил Марков, если прежде всего занять территории, а армию противника не уничтожить, то в конечном счете можно потерять взятые под контроль населенные пункты.

«А если прежде всего уничтожать армию, тогда с легкостью берется вся территория», - заключил политолог.