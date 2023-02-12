Военный дипломат Бартош: США могут атаковать Сибирь с Арктических морей

Аргументы Недели → Политика 13+

12 февраля 2023, 02:22 Источник: URA.RU

Ximonic (Simo Räsänen) / commons.wikimedia.org

Соединенные Штаты Америки способны разместить свои боевые корабли в Арктических морях на границе с Россией и предпринять ракетные удары по территориям Сибири. Об этом во время беседы с интернет-изданием URA.RU рассказал член-корреспондент Академии военных наук, кандидат военных наук Александр Бартош.

Согласно словам эксперта, США претендуют на господство над всем Северным морским путем, который проходит вдоль российских берегов.

Как отметил Бартош, протяженность арктической границы России превышает 10 тысяч километров и если американцы разместят там свои боевые корабли, оснащенные ракетами, то тогда они смогут поражать территории Сибири, нанося удары по шахтам с межконтинентальными баллистическими ракетами.