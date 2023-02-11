Правозащитник Барака: второй после России целью Вашингтона является Германия

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11 февраля 2023, 22:43 Источник: РИА Новости

Флаг США, Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Ослабление Германии является следующей после РФ задачей США в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил американский правозащитник Аджаму Барака.

«Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью», — написал он в соцсетях, прокомментировав информацию о том, что Вашингтон может иметь прямое отношение к теракту на «Северных потоках».

8 февраля американский журналист Сеймур Херш написал о том, что к подрывам на трубопроводах причастны водолазы ВМС США, заложившие взрывные устройства.

После публикации материала Херша Рябков пригрозил США последствиями.