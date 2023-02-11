Kyodo: Си Цзиньпин одобрил план трехкратного увеличения ядерного арсенала Китая к 2035 году

Аргументы Недели → Политика 13+

11 февраля 2023, 15:34

Председатель КНР Си Цзиньпин, Li Xueren / globallookpress.com

Китайский лидер Си Цзиньпин одобрил план трехкратного увеличения ядерного арсенала восточноазиатского государства к 2035 году. Соответствующую информацию, как пишет Telegram-канал ТАСС, распространило агентство Kyodo.

«Китай намерен утроить свой ядерный арсенал и довести количество имеющихся у него ядерных боеголовок до 900 к 2035 году. Об этом сообщило агентство Kyodo», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Согласно имеющимся сведениям, план наращивания ядерного потенциала, разработанный в том числе в связи с обострением отношений с США и напряженной ситуацией вокруг Тайваня, уже одобрил Си Цзиньпин.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, американский президент Джо Байден высказал мнение о том, что недавний инцидент с аэростатом не нанес серьезного вреда отношениям между Вашингтоном и Пекином.