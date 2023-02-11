В результате обстрела Мелитополя со стороны ВСУ погиб мирный житель

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11 февраля 2023, 08:31 Источник: Telegram

украинский солдат, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в ночь на субботу, 11 февраля, заявил, что один человек погиб при обстреле Мелитополя со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее сегодня украинские войска атаковали Мелитополь, вследствие чего сработали системы противовоздушной обороны. Осколки одной из сбитых ракет ВСУ упали на частные жилые дома.

Владимир Рогов уточнил, что поступила информация об одном погибшем в результате обстрела мирном жителе. Еще один человек пострадал и был госпитализирован.