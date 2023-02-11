Посол РФ в Джакарте Воробьева допустила, что Путин посетит Индонезию в 2023 году

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11 февраля 2023, 07:52 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

Посол Российской Федерации в Джакарте Людмила Воробьева сообщила журналистам, что президент страны Владимир Путин может посетить Индонезию в текущем году в рамках одного из мероприятий АСЕАН.

Людмила Воробьева отметила, что, в частности, в 2023 году в Индонезии пройдет Восточноазиатский саммит. Посол заметила, что не может утверждать на 100%, однако не исключает, что Владимир Путин посетит одно из мероприятий.

Воробьева обратила внимание на то, что у российской стороны готов пакет документов, которые могли бы быть подписаны в присутствии лидеров РФ и Индонезии, в частности, речь идет о Декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами.