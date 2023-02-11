РИА Новости: самолеты НАТО в июне 2022 года кружили над местами будущих взрывов на «Северных потоках»

Самолеты ВМС США и Германии в июне прошлого года в рамках проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на газопроводах "Северный поток", сообщает РИА Новости.
Журналисты проанализировали треки в архиве Flightradar24 и пришли к выводу, что с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon регулярно осуществляли полеты над местами, где впоследствии прогремели взрывы. Установлено, что летательные аппараты снижались до малых высот и почти при каждом пролете выключали транспондеры, вследствие чего некоторая часть их перемещений не была записана.
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко предположил, что самолеты НАТО в июне 2022 года проводили в районе "Северных потоков" мониторинг и анализировали обстановку, чтобы впоследствии сопровождать работы диверсионных групп боевых пловцов.