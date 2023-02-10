Замглавы USAID Коулман: США предоставят Украине 60 миллионов долларов для обеспечения кибербезопасности

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10 февраля 2023, 20:48

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Заместитель главы Агентства по международному развитию США (USAID) Изобель Коулман сообщила в видеосюжете из Киева, опубликованном в её Twitter, что Вашингтон выделит Украине 60 миллионов долларов. На эти деньги страна должна защитить свою цифровую инфраструктуру.

По словам Коулман, Украине необходимо обеспечить своё будущее, поэтому она будет укреплять цифровую инфраструктуру, на что ей и выделяют деньги. Средства помогут защитить электросеть, водопровод, телекоммуникации и обеспечить охрану осуществляемого сейчас перехода на цифровые системы.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших чиновников сообщила, что Пентагон просит Конгресс США продолжить финансирование нескольких секретных проектов на Украине.