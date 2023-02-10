Посол Копыркин: Россия сомневается в пользе деятельности Евросоюза в Армении

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10 февраля 2023, 20:05

флаг ЕС, christophe vandercam/globallook.com

В интервью Sputnik Армения посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил, что Москва не замечает положительного эффекта от миссии Евросоюза в Армении.

Он подчеркнул, что Запад с помощью ЕС ведёт свою политику в Армении и назвал страны Европейского союза становящимися придатком НАТО.

На заседании 23 января главы МИД ЕС утвердили создание гражданской миссии в Армении. Цель данного действия заключается в помощи нормализации отношений Армении с Азербайджаном и повышении доверия на кавказской земле.

Политические эксперты отмечали, что создание этой миссии способствует усилению влияния ЕС в Закавказье.

Ранее сообщалось, что Евросоюз усиливает работу по использованию активов РФ для помощи Украине.