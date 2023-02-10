Пушилин сообщил, что только новая Ялтинская конференция завершит противостояние России и НАТО

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10 февраля 2023, 18:38

Денис Пушилин. Фото: Telegram/t.me/pushilindenis/

Врио главы ДНР Денис Пушилин во время общения с журналистами заявил, что нужно создать предпосылки к новой Ялтинской конференции по нынешнему мироустройству. Это единственный способ завершить противостояние России и НАТО, считает политик.

Пушилин напомнил слова Сталина о цели Ялтинской конференции – установить мир на 50 лет, хотя он продержался дольше. Сейчас нужно создать новую Ялтинскую конференцию, например, в Донецке или Севастополе, для решения ситуации наших дней. Сам по себе конфликт не решится, слишком высокий градус для этого, рассказал журналистам врио главы ДНР.

Ранее Денис Пушилин проинформировал, что перспектив выполнения Украиной Минских соглашений не было, республики Донбасса должны были стать частью России.

Ранее Денис Пушилин проинформировал, что перспектив выполнения Украиной Минских соглашений не было, республики Донбасса должны были стать частью России.