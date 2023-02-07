The Local Sweden сообщает, что Дания направит Украине снятые с вооружения танки Leopard 1A5

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7 февраля 2023, 20:07 Источник: РИА "Новости"

флаг Дании, unsplash.com/photos/-ldVsZ3owWY

Дания поставит украинской стороне снятые ранее с вооружения танки Leopard 1A5. Соответствующие данные вечером во вторник, 7 февраля, предоставили сотрудники информационного портала The Local Sweden.



В сообщении уточняется, что танки, которые ранее использовали датские военнослужащие, должны быть подготовлены для отправки на Украину. Точное количество машин к настоящему моменту не называется.

Предполагается, что танки Leopard 1A5 будут направлены украинской стороне уже в ближайшие несколько месяцев.