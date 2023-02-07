Военный эксперт Подберезкин: «Миротворческий контингент выполняет только полуполицейские функции»

Аргументы Недели → Политика 13+

7 февраля 2023, 18:59 Антон Николаев,

globallookpress.com

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин считает, что солдаты - срочники могут быть задействованы в миротворческих операциях. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«В Нагорном Карабахе и Приднестровье замороженные конфликты, войска там находятся десятилетиями. Эти войска не ведут никаких активных и пассивных боевых действий, они выполняют важную функцию сдерживания. Думаю, с этими функциями могут справиться срочники. Это готовые солдаты, которые прошли курс молодого бойца. Другое дело, что это не самый лучший контингент для ведения боевых действий, но для миротворческих функций они подходят. Как правило, эти функции - полуполицейские: солдаты оснащены легким вооружением и не допускают боестолкновений».

Ранее МО РФ предложило расширить круг военнослужащих, которых можно на добровольной основе привлекать к миротворческим миссиям: в их число смогут попасть и солдаты-срочники, сообщает РБК.