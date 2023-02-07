Боррель признал, что Евросоюз активно оказывает поддержку СМИ — иноагентам в России

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7 февраля 2023, 16:21

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Nicolas Landemard / globallookpress.com

Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель признал, что данное объединение активно оказывает поддержку СМИ — иноагентам в Российской Федерации. Об этом информирует ТАСС.

«Боррель признал, что ЕС активно оказывает поддержку СМИ — иноагентам в России», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале отечественного агентства.

Представитель Евросоюза отметил, что не может раскрыть подробности помощи, поскольку окажет этим «дурную услугу» ее получателям.

Ранее сегодня сообщалось, что дипломатическая миссия Соединенных Штатов в Москве получила ноту, в которой содержится требование к американской стороне прекратить вмешательство во внутренние дела России.