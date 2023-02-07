Глава МИД РФ Лавров: Россия будет продолжать оказывать военную поддержку Мали

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7 февраля 2023, 16:15 Источник: ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров по результатам переговоров с руководителем МИД Мали Абдулайе Диопом заявил, что Россия намерена продолжать оказывать военную поддержку республике.

«Будем продолжать оказывать необходимую поддержку нашим друзьям по двусторонней линии не только в вопросах экономического, торгового развития, гуманитарного содействия, но и в решении задачи повышения боеспособности Вооруженных сил Мали, подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», - заявил дипломат.

Также Лавров отметил, что у республики есть «конкретные пожелания», и Россия способна их удовлетворить. Более того, страны намерены выстроить дальнейшие шаги по вопросу поставки военной техники.