Политолог Межевич: «Эстонская государственность — это правовая форма существования воров»

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7 февраля 2023, 13:39 Источник: ПолитЭксперт

CHROMORANGE / Bilderbox / globallookpress.com

Власти Эстонии придумали великолепную схему по обворовыванию российских граждан, которые проживают на территории страны. Об этом в своем Telegram-канале рассказал политолог Николай Межевич.

Согласно словам специалиста, которые приводит издание «ПолитЭксперт», сначала эстонские власти лишили россиян возможности оплачивать коммунальные платежи за недвижимость, теперь же ее попросту будут отбирать за долги.

Межевич также предупредил российских граждан о том, что государственность Эстонии представляет из себя правовую форму существования «воров, бандитов и политических проституток».