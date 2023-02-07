Главное из заявлений МИД РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

7 февраля 2023, 11:18

Россия готова договариваться с США в сфере кибербезопасности на равных. Разговор с позиции силы Москва будет пресекать.

Вашингтон делает ставку на конфронтацию с Москвой, для диалога в киберсфере пока трудно ждать позитивных сигналов.

Новый посол США может проявить себя позитивно для двустороннего диалога в сфере кибербезопасности при указании Вашингтона.

Корни кибератак на Россию через третьи государства прослеживаются в США, на Украине и в некоторых странах-участницах НАТО.

Россия выступает за интенсификацию международных усилий, чтобы остановить беспредел в сфере кибербезопасности.