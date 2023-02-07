Турция не получала от Финляндии отдельной от Швеции заявки о готовности вступления в НАТО

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7 февраля 2023, 10:53 Источник: РИА Новости

Турция не получала от Финляндии заявки о готовности вступления в НАТО без Швеции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.



Собеседник агентства сообщил, что при наличии отдельной от Швеции заявки Финляндии, Турция выражает готовность её рассмотреть.



Он добавил, что «такого сигнала не было».



Власти Турции ранее заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу при этом отмечал, что Турция не получала от Финляндии отдельной от Швеции заявки.



На вопрос о сроках возобновления трёхсторонних переговоров по вопросу членства Швеции и Финляндии в альянсе собеседник агентства отметил, что это, прежде всего, зависит от Швеции, «мы пока не видим выполнения Швецией обязательств, взятых перед нами по меморандуму, подписанному на полях саммита НАТО в Мадриде».



Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО одобрена 28 странами, исключение составляют Турция и Венгрия.









