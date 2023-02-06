Издание IltaLehti утверждает, что Финляндия планирует вступить в НАТО без Швеции в случае ратификации заявки

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6 февраля 2023, 21:00 Источник: РИА "Новости"

флаг Финляндии, unsplash.com/photos/pQp_7avmGhU

Издание IltaLehti, ссылаясь на источники, сообщило в понедельник, что Финляндия готова вступить в Североатлантический альянс без Швеции в случае ратификации своей заявки Турцией и Венгрией.

В публикации отмечается, что вышеуказанная ситуация может возникнуть, если грядущей весной Анкара и Будапешт ратифицируют членство Финляндии в НАТО, однако одна из стран оставит заявку Швеции на вступление в альянс нератифицированной.

Журналисты уточнили, что эти данные подтвердили осведомленные источники в сферах внешней политики и безопасности.