Генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 февраля прибудет с визитом в Вашингтон

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6 февраля 2023, 13:38 Источник: РИА Новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит США с двухдневным визитом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Североатлантического альянса.



По имеющейся информации, он отправится в Вашингтон, со вторника, 7 февраля, по четверг, 9 февраля.

В ходе своего визита генеральный секретарь встретится с высокопоставленными должностными лицами администрации, с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, министром обороны США Ллойдом Остином, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.









