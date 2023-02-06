Генсек НАТО Йенс Столтенберг 7 февраля прибудет с визитом в Вашингтон

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетит США с двухдневным визитом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Североатлантического альянса.
По имеющейся информации, он отправится в Вашингтон, со вторника, 7 февраля, по четверг, 9 февраля.
В ходе своего визита генеральный секретарь встретится с высокопоставленными должностными лицами администрации, с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, министром обороны США Ллойдом Остином, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.