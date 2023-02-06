Глава МИД Ирака Хусейн заявил, что их страна поддерживает скорейшее прекращение огня на Украине

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6 февраля 2023, 13:08

Фуад Хусейн, Iranian Presidency / globallookpress.com

На пресс-конференции с Сергеем Лавровым министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что их страна выступает за инициативы скорейшего прекращения огня на Украине и запуска переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Хусейн отметил, что Ирак не понаслышке знает о сущности боевых действий, поэтому выступает за решение конфликта на Украине. Ирак и ряд других стран могут инициировать план по мирному урегулированию конфликта, который предполагает создание контактной группы из некоторых членов Лиги арабских государств.

«Основной посыл - скорейшее прекращение огня и запуск переговоров», - сказал Хусейн

Ранее сообщалось, что Венгрия выступает за прекращение огня, переговоры и мир.