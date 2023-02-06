Эксперт Кедми: Запад станет прямым участником конфликта на Украине тогда, когда войска НАТО открыто вступят в военные действия

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6 февраля 2023, 11:37 Источник: Народные Новости

Xander Heinl / globallookpress.com

Оказываемая странами Североатлантического альянса военная помощь Украине не делает их полноценными участниками боевых действий. Только после того, как войска НАТО открыто начнут принимать участие в боях на украинском фронте фронте, Запад станет прямым участником конфликта. Об этом во время беседы с корреспондентом издания «Народные Новости» рассказал израильский эксперт Яков Кедми.

Согласно словам специалиста, несмотря на то, что западные страны поставляют оружие на Украину, считать их прямыми участниками пока нельзя. Своей поддержкой они принимают косвенное участие в конфликте, но «не воюют».

По мнению Кедми, НАТО развязали военные действия и поддерживают их деньгами, как бы спонсируя и, тем самым, стимулируя развитие украинского конфликта.