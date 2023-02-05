Рябков: США придется считаться с Россией и Китаем, строящими справедливый многосторонний миропорядок

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5 февраля 2023, 22:27 Источник: МИД РФ

Сергей Рябков, MFA Russia/globallook.com

Соединенным Штатам придется перестраиваться на новые рельсы и считаться с государствами, выступающими за строительство многополярного мира. Об этом говорится в комментарии замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, опубликованном в воскресенье в телеграм-канале МИД.

Комментарий посвящен своего рода «юбилею» - 20-летию выступления тогдашнего госсекретаря США Колина Пауэла с фейковыми обвинениями Ирака в создании оружия массового поражения, которые послужили причиной американского вторжения в эту страну.

Рябков назвал образ Пауэлла «олицетворением лицемерия и убежденности правящей элиты США в собственной безнаказанности, в непререкаемом праве высокомерно поучать остальной мир, применяя силу против заведомо слабого противника ради сохранения собственной глобальной гегемонии».

По его словам, аналогичным образом США действуют и сейчас, вмешиваясь в конфликт вокруг Украины. Однако он выразил уверенность, что в меняющей геополитической обстановке Вашингтону придется перестраиваться.

«Перестраиваться на новые рельсы, избавляясь от синдрома вседозволенности, <...> американцам все-таки придется. Как и считаться с Россией и Китаем, другими крупными международными игроками, формирующими более справедливый многосторонний миропорядок», - заявил Рябков.