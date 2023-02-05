Пресс-секретарь Лукашенко в ответ на слухи об активах семьи президента в ОАЭ «позволила» нашедшим эти капиталы забрать их себе

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5 февраля 2023, 21:31 Источник: БелТА

Александр Лукашенко с сыновьями во время визита в Абу-Даби. Фото с сайта президента Белоруссии.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт прокомментировала слухи об активах семьи Лукашенко в Объединенных Арабских Эмиратах, которые стали активно распространяться после его визита в ОАЭ в сопровождении старшего и младшего сыновей.

Лукашенко находился в ОАЭ с 25 по 30 января, при этом никаких официальных сообщений о его встречах не публиковалась. Затем он отправился в Зимбабве, а 1 февраля вновь прибыл в столицу ОАЭ Абу-Даби. Вместе с ним приехали его старший сын Виктор и младший Николай. Это и стало поводом для слухов.

Отвечая на вопрос об активах Лукашенко в ходе пресс-конференции, Эйсмонт напомнила слова президента Белоруссии, который не раз комментировал наличие у него капиталов и особняков.

«Повторю то, что было сказано Президентом уже много лет назад: капиталы - если кто-то из тех, кто сейчас их усиленно ищет, их найдет, вот пусть он их сразу же и мгновенно забирает себе. Если они найдут этот самый особняк, пусть заселяются в него хоть завтра. Хотя зачем завтра? Можно и сегодня заселяться туда и жить», - заявила она.

Ранее сообщалось, что в воскресенье состоялся телефонный разговор Путина и Лукашенко.