Путин и Лукашенко поговорили по телефону

В воскресенье состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил белорусский телеграм-канал «Пул Первого».
По информации канала, президенты обсудили вопросы безопасности в рамках Союзного государства и подготовку к заседанию Высшего госсовета, который планируется провести в апреле-мае.
«Основное, о чем договорились: определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее», - сообщает канал.
Уточняется, что речь, в первую очередь пойдет об импортозамещении и противодействии санкциям.