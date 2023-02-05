Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Аргументы Недели → Политика 13+

5 февраля 2023, 19:58 Источник: "Пул Первого"

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото с сайта Кремля.

В воскресенье состоялся телефонный разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил белорусский телеграм-канал «Пул Первого».

По информации канала, президенты обсудили вопросы безопасности в рамках Союзного государства и подготовку к заседанию Высшего госсовета, который планируется провести в апреле-мае.

«Основное, о чем договорились: определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее», - сообщает канал.

Уточняется, что речь, в первую очередь пойдет об импортозамещении и противодействии санкциям.