Al-Jazeera: умер бывший президент Пакистана Первез Мушарраф

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5 февраля 2023, 12:17

Arshad / globallookpress.com

Al-Jazeera со ссылкой на военные источники сообщил, что бывший президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в результате долгой болезни. Умер политики в возрасте 79 лет.

Политик пришёл к власти, совершив государственный переворот, и правил страной с 2001 по 2008 год, ушёл с поста президента добровольно из-за угрозы импичмента. В 2019 году был заочно приговорён к смертной казни по обвинению в государственной измене.

Мушарраф был болен амилоидозом – болезнь, при которой нарушается обмен белков и в тканях откладывается амилоид, что вызывает недостаточность различных органов.