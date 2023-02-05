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Глава парламента Крыма Константинов: в России должен появиться список с уехавшими заграницу, чтобы пометить таких людей публично

, 10:45 Источник: РИА Новости

Глава парламента Крыма Константинов: в России должен появиться список с уехавшими заграницу, чтобы пометить таких людей публично
Фото: globallookpress

В РФ должен был создан список людей, подкинувших страну. По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, такие люди не должны нести государственную службу или работать с госзаказами. 

По его словам, таких людей «нужно пометить». При этом отношение к уехавшим не должно быть на том же уровне, что и к гражданам, которые переживали трудные времена в России. 

«Этого нельзя допустить. Это неправильно, это несправедливо», — передает слова Константинова РИА Новости.

В качестве санкций предложено ввести недопуск на государственную службу и к госзаказам. При этом должен существовать запрет на публичную деятельность для таких людей — концерты, выступления. 

При этом реестр «уехавших» не приравнивается к политической инквизиции, заявил Константинов. По его мнению, каждый должен отвечать за свои поступки публично.

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