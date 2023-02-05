Sabah: у США остался последний козырь в виде языка угроз

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5 февраля 2023, 09:52

Фото: Bulkin Sergey / globallookpress.com

Турецкое издание Sabah опубликовало статью, в которой говорится, что у США остался последний козырь в виде языка угроз, но и он потерял былую эффективность.

Авторы статьи отмечают, что внешняя политика Вашингтона слабеет. США воздействую на другие государства, применяя свой последний козырь в виде языка угроз, однако и этот их метод манипуляции уже не такой действенный в современном мире.

На протяжении многих лет Соединённые Штаты использовали различные инструменты воздействия на другие страны, от санкций до военного вторжения и госпереворота. Показательным примером является попытка госпереворота в Турции в июле 2016 года, однако реализовать его не получилось, США столкнулись с «другой» Анкарой, поэтому сейчас в отношении неё используют язык угроз и условий, так как других рычагов влияния не осталось.

Ранее глава турецкого МВД призвал посла США в Анкаре «убрать грязные руки» от страны, обвинив его в попытке «взбудоражить» Турцию.



