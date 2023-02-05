Экс-госсекретарь США Помпео: правительство Трампа умело сдерживать Путина

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5 февраля 2023, 07:45 Источник: Свободная Пресса

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Администрация экс-президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа умела сдерживать российского лидера Владимира Путина, в отличие от правительства Джо Байдена. Об этом заявил бывший государственный секретарь США Майк Помпео.

Согласно его словам, которые приводит издание «Свободная Пресса», когда у власти были консерваторы, то в США знали, как «сдерживать наших противников».

Помпео также добавил, что Путин «не вторгался в Европу или на Украину» во время президентства Трампа, но при Байдене количество военных угроз возросло.