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5 февраля 2023, 07:21 Источник: Свободная Пресса

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Правительство Соединенных Штатов Америки понимает, что поражение Украины неизбежно, поэтому заранее готовятся отвечать на неудобные вопросы американских граждан, касающиеся военной поддержки Киева. Об этом рассказал бывший офицер разведки США Скотт Риттер.

Согласно его словам, которые приводит издание «Свободная Пресса», в настоящее время российская сторона готовит сильный удар, против которого Вооруженные силы Украины не смогут устоять.

По мнению экс-офицера, понимая невозможность победы Украины, перед американским руководством встает вопрос о целесообразности продолжения отправок дорогостоящего вооружения Киеву.