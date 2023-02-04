Еврокомиссия выделит Черногории €1,3 млн для помощи в формировании системы управления человеческими ресурсами

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4 февраля 2023, 18:15 Источник: RT

Европейская комиссия по вопросам добрососедства и расширения намерена выделить €1,3 млн на «поддержку органов государственной власти в вопросе предоставления высококачественных услуг гражданам и бизнесу», «а также помощь в формировании системы планирования и управления человеческими ресурсами». Об этом передает RT со ссылкой на соответствующий тендер генерального директората ЕК.



По данным RT, в описании контракта говориться о программе помощи Министерству государственного управления, цифрового общества и СМИ Черногории «эффективно и рационально осуществлять» реализацию реформы государственного управления на 2022—2026 годы

В документе отмечается, что «основное внимание будет уделяться поддержке органов государственной власти в вопросе предоставления высококачественных услуг гражданам и бизнесу, в том числе упрощение и цифровизация данных услуг, а также помощь в формировании системы планирования и управления человеческими ресурсами на базе выявленных потребностей, деполитизации и меритократической процедуры найма», объём финансирования составит 1,3 миллионов евро.



В настоящее время Черногория, Сербия, Турция и еще несколько государств имеют статус кандидатов для вступления в Европейский союз и находятся в процессе присоединения, Черногория получила официальный статус кандидата в члены ЕС в 2010 году, Сербия — в 2012 году.



