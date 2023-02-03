Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в Киеве ей пришлось прятаться в бомбоубежище из-за «авианалета»

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3 февраля 2023, 20:46 Источник: РИА Новости

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: Sarsenov Daniiar/globallook.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая находится в эти дни в Киеве, где проходит саммит Евросоюз-Украина, сообщила, что в пятницу ей пришлось прятаться в бомбоубежище после того как была объявлена воздушная тревога.

Выступая на пресс-конференции по итогам саммита, чиновница рассказала, что в пятницу в сопровождении премьера Украины Дениса Шмыгаля она посетила отделение почты и Майдан, где их и застала воздушная тревога.

Фон дер Ляйен нашла это обстоятельство символичным. «Поскольку после этого короткого визита [на почту и Майдан] был авианалет, и мне пришлось укрыться в убежище… Это показывает реальность ежедневной войны», - сказала председатель ЕК.