Аналитик Артём Деев: На следующей неделе курс доллара составит 71—72 рубля

Аргументы Недели → Политика 13+

3 февраля 2023, 17:05 Источник: RT

В беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев дал прогноз по курсам доллара и евро на следующей неделе.



Как отметил специалист, на следующей неделе, тенденция на плавное ослабление национальной валюты продолжится, «ключевым событием для рубля станет эмбарго на российские нефтепродукты со стороны ЕС и потолок цен на эти товары со стороны США».

Артём Деев заявил, что антироссийские санкции против нефтяного сектора вводятся с 5 февраля, ожидается, что «доллар может вырасти до 71—72 рублей, евро — до уровня 77—79 рублей за единицу».



