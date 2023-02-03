Аналитик Вячеслав Мищенко: Вероятен рост цен на нефть

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3 февраля 2023, 16:54 Источник: RT

В беседе с RT Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко не исключил роста цен на нефть.



По его словам, рынок нефти «ведёт себя нестабильно», «есть факторы, которые будут поддерживать котировки на уровне $85—90 за баррель. Вполне возможно, что мы увидим рост».

К факторам, влияющим на цену нефти относятся, по его мнению, смягчение Китаем политики нулевой терпимости к COVID-19, запрет Евросоюза на импорт российской нефти и другие.

Собеседник RT заключил, что «любые ограничения связаны с созданием краткосрочного или долгосрочного дефицита на том или ином рынке, поэтому, скорее, фактор ограничения поддержит котировки на достаточно высоком уровне».



