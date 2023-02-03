Специалисты СК РФ изъяли с места обстрела Ясиноватой фрагменты боеприпаса неизвестного типа

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3 февраля 2023, 13:37 Источник: РИА "Новости"

разбитое окно, unsplash.com/photos/T3XUccTgw7s

Следователь СК РФ в пятницу заявил, что сотрудники ведомства прибыли на место обстрела администрации города Ясиноватая в ДНР и изъяли с места ЧП фрагменты боеприпаса неизвестного вида и типа.

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в рамках осмотра обнаружили осколки неустановленного снаряда. Их отправят на соответствующую экспертизу в целях установления типа боеприпаса.

Известно, что в рамках обстрела Ясиноватой, который произошел накануне вечером, никто не пострадал. Ущерб был нанесен фасаду и остеклению здания администрации.