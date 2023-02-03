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Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев для участия в саммите ЕС – Украина

, 13:16 Источник: РИА "Новости"

Глава Евросовета Мишель прибыл в Киев для участия в саммите ЕС – Украина
глава Евросовета Шарль Мишель, photonews.at/Georges Schneider v

Глава Европейского Совета Шарль Мишель днем в пятницу, 3 февраля, предоставил информацию о том, что к настоящему моменту прибыл в Киев, чтобы принять участие в саммите ЕС-Украина, который проходит сегодня.

Саммит проводится 3 февраля также с участием руководителя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и украинского лидера Владимира Зеленского.

Шарль Мишель сообщил в соцсети, что вновь прибыл в столицу Украины Киев, чтобы присутствовать на вышеуказанном мероприятии.

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